Під Верхньокам'янкою точаться бої, росіяни намагаються вийти на адмінмежу Луганської області - Гайдай

За минулу добу зі ствольної та реактивної артилерії було обстріляне майже кожне село та місто області, куди вороже озброєння може наразі дістати.

Збройним силам України 21 липня вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ, ворог зазнав втрат та відійшов.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також протягом 21 липня окупантами було завдано два ракетних та два авіаудари, здійснені п'ять артобстрілів та ще два з застосуванням мінометів.

Постійним вогневим впливом вони хочуть посунути наших бійців із укріплень і водночас психологічно тиснуть на місцеве населення. Почастішали авіаційні удари по селах, розташованих на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини. Подекуди окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, щоб була змога застосувати танковий резерв. Як от поблизу Верхньокам'янки. Біля цього населеного пункту регіону постійно точаться бої – росіяни намагаються вийти на адмінмежу нашої області, зазначає Гайдай.

Очільник області додає, що росіяни кидають у бій всі резерви, йдуть у розвідку боєм, не шкодують безпілотників.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 149-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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