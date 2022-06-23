Під відкритим вогнем ствольної артилерії і авіації українські військові просуваються на Херсонщині - експерт

Військовий експерт розповів у чому найбільша складність на цьому напрямку.
Інформація про взяття 4 вулиць Херсону під контроль України, яка шириться Мережею, не підтверджена, а от просування військ углиб Херсонщини на 15 кілометрів – вже факт, зазначає військовий експерт в ефірі «Єдиного марафону» у слоті ТСН Дмитро Снігєрьов.
«Утримали плацдарм на річці Інгулець. Запеклі бої точаться в районі Давидового броду. Створена загроза нависання українських Збройних сил над там званим криворізьким угрупуванням противника. Невипадково зараз зафіксована передислокація сил Росії із інших ділянок на цей напрямок», - зазначає експерт.
Він наголошує, що складність на цьому напрямку – це степова місцевість, відкрите поле, тому ЗСУ змушені просуватись по відкритій ділянці, фактично під відкритим вогнем ствольної артилерії і авіації супротивника.
Нагадаємо, експерт також розповів, що про жодне захоплення міста Лисичанська на Луганщині не йдеться.
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