Під виглядом дачника корегував вогонь окупантів: СБУ затримала на Запоріжжі викладача училища (фото)

Зловмисник під виглядом дачника відвідував садові кооперативи поблизу лінії зіткнення і збирав інформацію про ЗСУ та їхнє пересування на Запорізькому напрямку.

Контррозвідка СБУ затримала на Запоріжжі викладача училища, який був інформатором російських спецслужб у прифронтових районах області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ та в Офісі генпрокурора.

Затриманим зловмисником виявився викладач інформатики місцевого вищого професійного училища. Російські спецслужби дистанційно залучили чоловіка до співпраці в середині липня 2023 року.

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Викладач приховано збирав інформацію про дислокацію та переміщення Сил оборони на території Запорізької області. Задля цього він облаштував "спостережний пункт" на власній дачі в одному із садових товариств поблизу південного фронту. Чоловік за допомогою бінокля та іншої оптики намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ.

Крім того, зловмисник на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки. Як повідомили в Офісі генпрокурора, зібрані дані викладач надсилав представнику Росії через Telegram.

"Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400", – зазначили в СБУ.

Однак працівники української спецслужби спрацювали на випередження і затримали зловмисника під час спроби передавання розвідданих ворогу.

У помешканні затриманого також провели обшуки, де знайшли мобільний телефон і ноутбук із листуваннями з російською спецслужбою, чотири перероблені під бойові сигнально-шумові пістолети, три рації, оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури затриманому викладачу повідомлено про підозру у поширенні інформації про розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Зараз зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує до 12 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

СБУ затримала на Запоріжжі викладача училища, який збирав для ворога розвіддані про ЗСУ / Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала на Запоріжжі викладача училища, який збирав для ворога розвіддані про ЗСУ / Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала на Запоріжжі викладача училища, який збирав для ворога розвіддані про ЗСУ / Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала на Запоріжжі викладача училища, який збирав для ворога розвіддані про ЗСУ / Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала на Запоріжжі викладача училища, який збирав для ворога розвіддані про ЗСУ / Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала на Запоріжжі викладача училища, який збирав для ворога розвіддані про ЗСУ / Фото: Служба безпеки України

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента родом з Донеччини, який під виглядом студента розвідував оборону Київської області.

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