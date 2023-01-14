Під виглядом спільних навчань Росія нарощує сили військової авіації у Білорусі – Генштаб

Зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі.

Під виглядом проведення спільних навчань Росія нарощує авіаційну компоненту в Республіці Білорусь.

Про це пише Генеральний штаб Збройних сил України у своєму Telegram.

"Не менше, ніж 10 вертольотів Мі-8 та Мі-24 перебазовані на аеродром в Мачулищі. Очікується перебазування літаків оперативно-тактичного авіації на аеродроми Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Генштабі, з урахуванням цього зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі.

Нагадаємо, на території Білорусі постійно відбуваються спільні з Росією військові навчання. Зокрема, на 16 січня анонсовані чергові навчання - для авіаційної компоненти.

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