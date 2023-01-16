Під виглядом спільного навчання ворог посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі - Генштаб

З огляду на це, зростає загроза завдавання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі.

Російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних і шістьох авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 16 січня.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Водночас 16 січня, поблизу українського кордону, розпочалося спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до регіонального угруповання військ із залученням бойових літаків обох країн. Таким чином, під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі. З огляду на це, зростає загроза завдавання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі.

Водночас танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них Ветеринарне, Зелене, Тернова, Стариця, Вільча, Бударки і Тополі Харківської області та Середина Буда, Попівка, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське і Кремінна Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Роздолівка, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Північне та Веселе Донецької області. А загалом понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Красногорівка, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Білогір'я, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове, Гуляйполе і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Львове, Новотягинка, Садове, Антонівка, Кізомис та Херсон.

За наявною інформацією, у Новопскові Старобільського району Луганської області 15 січня, під час застосування ворогом комплексу С-300, одна ракета впала на житловий будинок. Загинули дві цивільні особи.

В населених пунктах тимчасово захопленої території Запорізької та Херсонської областей російські загарбники посилюють контррозвідувальні та режимні заходи, проводять посилені перевірки місцевого населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, вісім районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат заявив, що повторення десантної операції РФ на околицях Києва наразі неможливе.

В Білорусі сьогодні стартували спільні з РФ масштабні навчання військової авіації. Очікується, що вони триватимуть до 1 лютого.

Ці навчання привернули особливу увагу через побоювання, що Білорусь може брати безпосередню участь у новому російському наступі на Україну.

Раніше в Міністерстві оборони США заявили, що не бачать ознак того, що Білорусь має намір вступити у війну проти України, попри участь у спільних навчаннях з Росією.

Кремль готує новий напад на Україну

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