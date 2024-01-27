Під вогнем Харків, Херсон і Одеса: чому РФ знищує міста, які вважає "своїми"

24 лютого 2022 року - день, котрий змінив життя кожного українця. Ворог "високоточними" ударами знищує "військові обʼєкти", котрими майже з перших днів війни, стали та продовжують ставати пологові будинки, школи, дитячі садочки, цілі житлові квартали з сотнями будинків тощо. Щодня по усій Україні лунають сповіщення про повітряну тривогу. Найбільше дістається тим містам, які Росія вважає "своїми" - Харків, Одеса, Херсон.

Чому Путін бомбить міста, які до повномасштабного вторгнення були російськомовними - в ексклюзиві TSN.UA.

Наприкінці 2023 року Повітряними силами ЗСУ була опублікована кількість випущених ворожих ракет та БПЛА по території України за весь період повномасштабної війни – 6303. Це означає, що на кожні 2,5 години, що триває повномасштабна війна, випадає ворожий запуск 1 ракети або БПЛА по території нашої країни. Дякувати Богу та ЗСУ - 85% усіх повітряних цілей збиваються силами ППО. Однак є регіони, які страждають найбільше. Статистика кількості тривог, вибухів, артобстрілів та влучань на Одещині, Херсонщині та Харківщині просто вражає.

Нескорений Харків

Майже за 2 роки війни на Харківщини пролунало майже 3400 тривог. Якщо підсумувати тривалість всіх сирен по цьому регіону, то вийде 116 днів. 116 днів нашого з вами життя, коли лунала тривога. До речі, найдовша тривала понад 12 годин - 23 січня 2024 року у м. Ізюм. Нагадаю, що саме тоді росія здійснила один з наймасштабніших обстрілів Харкова та регіону. Атакувати почали з ночі. Згодом вибухи пролунали і у Харкові. Це була балістика.

Вранці 24 січня Харків знову накрили ракетами. Цього разу крилатими. Гатили по цивільних, влучили у санаторну школу, газопровід, житлові будинки, в одному з будинків рознесло цілий під’їзд.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: Під вогнем - Харків, Херсон і Одеса! Чому росіяни хочуть знищити ці міста?!

Під прямим ударом опинилась Північна Салтівка. Приголомшливі кадри порятунку постраждалих опублікували у ДСНС. На жаль, кількість загиблих у Харкові 23 січня 2024 року сягнула 10 осіб. Поранення отримали ще понад 60 харків'ян. Росіяни ж зазначили, що вдарили по базі іноземних найманців.

Загалом від 24 лютого 2022 року жителі Харківщини почули майже 750 вибухів. А от по артобстрілах цифра просто нещадна – майже 2700. Саме стільки разів агресор накривав цивільних українців смертоносними артснарядами.

Також читайте Вчені назвали рослину, яка врятує людство від голоду у разі ядерної зими

За словами Ігоря Романенка, генерал-лейтенанта у відставці, атаки ворога на Харків – це звичайна для Росії тактика терору, а ще помста за те, що місто, коли його намагалися захопити на початку повномаштабного вторгення, чітко дало зрозуміти росіянам, що нічого спільного з Росією не має і не хоче мати.

"У росіян, на жаль, поки є засоби й можливості, щоб завдавати ударів по "сакральному російськомовному місту Харків". Своїми діями ворог чітко дає зрозуміти мешканцям, що пощади не буде за їхнє ставлення до всього російського. Таким чином Путін намагається знайти нові важелі, щоб натиснути на керівництво України та Захід",- сказав він.

Атаки по Одесі

Ще одне українське місто не дає спокою кривавому диктатору. Нещодавно Путін вкотре озвучив свої історичні вигадки та назвав українську Одесу "рускім городом". Про це російський диктатор заявив під час прямої лінії 14 грудня 2022 року.

Жителі Одеського регіону від початку повномасштабного вторгнення почули майже 1070 тривог та понад 230 вибухів. Найдовша тривога тривала понад 7 годин. Якщо перевести тривалість у дні, то вийде майже 47 днів ненависних тривог.

А ще Одеса чи не найбільше потерпає через шахеди. Росія регулярно кошмарить регіон дронами-камікадзе. Навіть зараз одесити оговтуються від наслідків нещодавньої атаки "Шахедами". Масовану атаку дронами - двома хвилями - росіяни здійснили напередодні ввечері та вночі 25 січня. Безпілотники спрямували на максимально низькій висоті, щоб їх складніше було виявити. Втім, сили ППО знищили над Одещиною десять "Шахедів", однак без влучань не обійшлось.

Про це повідомила, Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України:

"Знищення передбачає збиття дрона, але він продовжує за інерційною траєкторією часто після збиття нести відповідну загрозу. Так сталося і цього разу: з акваторії моря, заходячи на фактично житлові квартали, дрони влучили вже в збитому стані в середмістя і врізалися в багатоповерхівки", - заявила вона.

В одному районі Одеси - уламки дронів впали на двоповерховий будинок, а також поруч з ним. Навколо - вибухова хвиля пошкодила тринадцять будинків та школу. Поранення отримали п'ятеро одеситів.

Обійшлось без жертв, але за два роки війни від обстрілів Одеси та регіону загинули сотні мирних українців.

Херсон - це Україна

Своїм назавжди Росія називала і Херсон. Розповідала місцевим жителям з кожного білборда про свою "материнську турботу", коли місто було в окупації. Тільки чомусь, коли ЗСУ звільняли Херсон, то саме наших військових зустрічали з прапорами України, квітами та сльозами радості.

Херсон був під російською окупацією понад вісім місяців - від 1 березня по 11 листопада 2022 року, але жителі міста та регіону вистояли і не зламалися під кривавим тиском і шаленою пропагандою агресора.

Також читайте Надбавка до пенсії: хто і як може отримати виплати

Однак, як і під час окупації, так і вже після звільнення, Росія б’є по Херсонському регіону зі всіх "Калібрів", вбиваючи беззахисних людей, яких до того ж встигла записати в російське громадянство. 66 днів була тривога на Херсонщині від початку повномасштабної війни росії проти України. Вибухів було зафіксовано майже 3000 – це один із найбільших показників по країні. Понад 900 разів агресор накривав Херсонщину артобстрілами. Що Ось так росія «асвабаждаєт» міста, які вважала істинно своїми. І ключове слово – вважала, бо не так сталося як гадалося. Харків, Одеса, Херсон, попри всі страшні атаки, чекають на перемогу України, а люди переходять на українську і ненавидять Росію ще більше.

Нагадаємо, у лікарні помер поранений на стадіоні "Локомотив" під час ракетного обстрілу Києва.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.