Під вогнем окупантів було 6 регіонів: які наслідки обстрілів РФ в областях України за добу

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Запоріжжя, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Про ситуація в регіонах станом на 8.00 розповіли в Офісі президента.

Дніпропетровщина

Окупанти обстріляли Нікопольський район. У Нікополі поранено одну людину. У місті пошкоджені 12 багатоповерхівок, кілька магазинів, аптек, ДЮСШ, культурно-спортивний комплекс, місцевий коледж, фармпідприємство.

У Мирівській громаді без постраждалих та руйнувань.

Харківщина

Внаслідок обстрілу центру Харкова із САУ "Піон" вдень 30 серпня чотири людини загинули, 12 постраждали. Вночі росіяни випустили три ракети з напрямку Бєлгорода. 2 – вибухнули на території РФ, 1 ракета вибухнула над Харковом.

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Зафіксовано влучання ракет в землю поряд із закладом вищої освіти в Київському районі. Двоє людей постраждали.

В області вчора пізно ввечері було зафіксовано обстріл Новобаварського району Харкова із РСЗВ. Пошкоджені будівлі.

Луганщина

На Бахмутському напрямку без змін. Ворог посилив вогневий впливу із танків, ствольної та реактивної артилерії. Здійснили 2 ракетних удари та 1 авіаудар, 16 артилерійських та 3 мінометних обстріли. Наступальні дії росіян не мали успіху. Усі атаки відбиті.

Донеччина

В області 4 загиблих і 2 поранених цивільних за добу. Обстріли з артилерії, РСЗВ "Град", ракет ЗРК С-300 по населеним пунктам Красногорівка, Дружківка, Георгіївка, Корсунівка, Авдіївка, Карлівка, Тоненьке, Степанівка, Іванівське, Майське (поле), Бахмут.

Вночі ракетні удари по Краматорську, де пошкоджено щонайменше 4 багатоповерхівки; Слов'янську (житловий сектор, складські приміщення), Кураховому (центр міста, пошкоджені приватні автівки), Часів Яру (промзона). Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина

У Миколаєві вчора вдень ворог обстріляв об’єкти інфраструктури міста. Відомо про одного загиблого та двох пораненених.

У Миколаївському районі двічі зафіксовані обстріли території с. Новомиколаївка Первомайської громади. Пошкоджено житлові будинки та прибудинкові приміщення. Постраждалих немає.

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У Баштанському районі протягом минулої доби обстрілів зазнали прилеглі території смт Березнегуватого, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Протягом 30 серпня і зранку 31 серпня тривали обстріли армії РФ за межами с. Червона Долина Широківської громади. Внаслідок обстрілів відбулося загоряння на сільськогосподарському підприємстві. Постраждалих немає.

Також, 31 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли окупантів за межами с. Широке. Постраждалих немає.

Херсонщина

Усю добу йшли бойові дії. Автоматні черги мешканці чули і на вулицях Херсона, у одному із мікрорайонів міста окупанти перевіряли приватні будинки, шукаючи партизан.

Гуманітарна ситуація на Херсонщині залишається напруженою. З початку війни на території області пошкоджено 2617 цивільних об’єктів, значна частина з яких – об’єкти житлового фонду, медичні та навчальні заклади. Критична ситуація у селах, які на межі областей.

Нагадаємо, в ISW розповіли, як росіяни через контрнаступ ЗСУ змушені передислоковуватися і змінювати пріоритети.

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