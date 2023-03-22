Під вогнем - житлові будинки: Єрмак заявив про обстріл Запоріжжя

У середу, 22 березня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російські окупанти обстрілюють Запоріжжя.

Про це він написав у своєму Телеграм.

"Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, також острів Хортиця", - наголосив представник ОП.

До слова, в області від 08:41 триває повітряна тривога. Зявилися повідомлення про вибухи в місті. В ОВА поки не прокоментували повідомлення.

Як повідомлялося, в Україні зранку 22 березня оголосили масштабну повітряну тривогу через активність російської авіації. "Почервоніли" всі регіони. Існувала загроза ракетного удару. "Тривога" у більшості областей тривала майже дві години.

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