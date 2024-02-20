Під Волновахою "бавовна" на полігоні ворога: ліквідовано близько 60 окупантів – соцмережі

Офіційного підтвердження цієї інформації від української сторони наразі немає.

У вівторок, 20 лютого, від ракетного удару по військовому полігону в селі Трудівське Волноваського району Донецької області загинули десятки окупантів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Один із Z-воєнкорів стверджує, що російський командир влаштував шикування за 7 кілометрів від лінії фронту, під час якої і було завдано удару.

Окупанти стверджують, що удар нібито завдали з РСЗВ HIMARS. За непідтвердженими даними, близько 65 російських військових ліквідовано.

Офіційного підтвердження цієї інформації від української сторони наразі немає.