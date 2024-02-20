Під Волновахою "бавовна" на полігоні ворога: ліквідовано близько 60 окупантів – соцмережі

Офіційного підтвердження цієї інформації від української сторони наразі немає.
У вівторок, 20 лютого, від ракетного удару по військовому полігону в селі Трудівське Волноваського району Донецької області загинули десятки окупантів.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Один із Z-воєнкорів стверджує, що російський командир влаштував шикування за 7 кілометрів від лінії фронту, під час якої і було завдано удару.
Окупанти стверджують, що удар нібито завдали з РСЗВ HIMARS. За непідтвердженими даними, близько 65 російських військових ліквідовано.
Офіційного підтвердження цієї інформації від української сторони наразі немає.
Раніше повідомлялося, що в окупованому росіянами Донецьку стався "приліт" по розташуванню військових РФ. Там згоріли автомобілі, є загиблі та поранені.
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