РФ

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На Лиманському напрямку окупаційні війська Росії під прикриттям «великоднього перемир’я» створюють нові шляхи для перекидання важкої техніки. За повідомленням українських військових, ворог використовує святкову паузу як тактичну змогу для посилення своїх позицій.

Про це повідомила 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго.

«Противник облаштовує маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись та використовуючи так зване „великоднє перемир’я“! , — йдеться у повідомленні.

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Бійці 66-ї окремої механізованої бригади оприлюднили відео, де зафіксовано спроби окупантів відновити проїзд через річку Чорний Жеребець. Росіяни намагаються прибрати залишки знищеного інженерного комплексу на базі КАМАЗа, який раніше був використаний для наведення тимчасових переправ. Цей комплекс раніше було ліквідовано, і він фактично заблокував рух ворожої бронетехніки. Сьогодні, 20 квітня, росіяни залучили понад десять солдатів та спецтехніку, аби звільнити прохід і поновити можливість атак.

Нагадаємо, військовий експерт оцінив інтенсивність бойових дій та просування ворога за тиждень.