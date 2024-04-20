Під Єкатеринбургом збільшується база зберігання танків: експерт пояснив, навіщо Росія їх там збирає

На думку аналітика, Єкатеринбург є важливим логістичним вузлом на Транссибірській магістралі і найзахіднішою базою зберігання військової техніки на маршруті, що веде до України.

За поточних темпів військових втрат і нинішніх обсягів нового військового виробництва у Росії закінчаться всі танки приблизно за 2-2,5 року.

Такі підрахунки зробив військовий оглядач Covert Cabal, передає УНІАН.

Аналітик зазначив, що від початку повномасштабної війни всі російські бази зберігання техніки поступово виснажувалися. Винятком стала лише одна з них – 1311-а центральна база резерву техніки у Верхній Пишмі під Єкатеринбургом. Там запаси танків зростають, причому істотно – на сотні одиниць на рік.

Ґрунтуючись на супутникових та інших відкритих даних, аналітик підрахував, що у серпні 2022 року на базі зберігалося лише близько 300 візуально придатних до використання танків. У березні 2023 року їх стало вже 400, у жовтні 2023-го – кількість зросла до 550. Знімки за 20 березня 2024 року свідчать про 560 танків просто неба і, ймовірно, ще 400 у критих ангарах.

На думку аналітика, ймовірно, база у Верхній Пишмі використовується як основний проміжний пункт зберігання і ремонту танків, що перекидаються зі східних регіонів Росії.

Як зазначає Covert Cabal, Єкатеринбург є важливим логістичним вузлом на Транссибірській магістралі і найзахіднішою базою зберігання військової техніки на маршруті, що веде до України.

Є лише дві великих бази зберігання, розташованих далі на захід. 22-а – під Костромою, що дуже північніше України і тому незручно з логістичної точки зору. І 7024-а база поблизу міста Каменськ-Шахтинський, тобто практично на кордоні з Україною, куди можуть дотягнутися українські ракети і дрони.

Нагадаємо, воїн ЗСУ розкрив деталі найбільшої танкової атаки ворога: "росіяни кидали техніку і тікали з поля бою".

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