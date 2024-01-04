Під загрозою - три міста: експерт розповів, куди Росія може піти після Мар'їнки

На думку експерта, після Мар'їнки російська армія не зможе швидко прориватися далі.

У разі захоплення Мар'їнки окупанти можуть розвинути наступ на Вугледар або у напрямку Курахового та Покровська, щоб вийти на Слов'янськ та Краматорськ.

Таку думку висловив колишній спікер Генштабу Владислав Селезньов, йдеться в матеріалі РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту.

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На його думку, після Мар'їнки російська армія не зможе швидко прориватися далі, тому що окупанти зазнали там великих втрат.

"Думаю, їм важливіше рухатися від Мар'їнки на Вугледар, щоб забезпечити постійне залізничне сполучення в районі Волновахи", - сказав він.

Втім, Селезньов не виключає, що окупанти можуть розділитися - частина піде у напрямку Курахового та Покровська.

"Зараз незрозуміло, як діятиме ворог. Але цілком можливо, що на Слов'янськ та Краматорськ хочуть наступати скоординовано з півдня, півночі та сходу", - вважає експерт.