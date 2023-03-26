Під замком і без їжі: російські командири утримують у підвалі окупантів у Запорізькій області (відео)

Російських солдатів утримують у підвалі під замком на Запорізькому напрямку.

У місті Пологи Запорізької області, яке тимчасово окуповане, військове командування РФ вже декілька днів утримує своїх же солдатів у полоні – їх запроторили до підвалу і не годують.

Про це повідомив Telegram-канал Astra.

Як йдеться у відео, у окупантів, які приїхали з Республіки Тува, не встигли відібрати мобільні телефони, тому вони змогли зняти умови, в яких перебувають. Причини такої поведінки керівництва наразі невідомі.

Нагадаємо, солдати із загону "Шторм", яких кинули на передову під Водяне Донецької області, записали відеозвернення до Володимира Путіна. У ньому вони жаліються на величезні втрати та "загрозу вбивства своїми ж".

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