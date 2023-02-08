Під Запоріжжям прикордонники збили з антидронової рушниці безпілотник РФ

Ворожий БПЛА приземлили з антидронової рушниці.
Українські прикордонники на Запорізькому напрямку збили російський розвідувальний дрон.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Вчора на Запорізькому напрямку прикордонники спільно з Силами оборони виявили та знешкодили дрон противника MAVIC3. З антидронової рушниці ворожу "пташку" було збито", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом 7 лютого українські прикордонники знищили дроном скупчення ворога, а також збили російський бойовий літак.
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