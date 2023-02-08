Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Під Запоріжжям прикордонники збили з антидронової рушниці безпілотник РФ

Під Запоріжжям прикордонники збили з антидронової рушниці безпілотник РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
532
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під Запоріжжям прикордонники збили з антидронової рушниці безпілотник РФ

Фото: Державна прикордонна служба України

Ворожий БПЛА приземлили з антидронової рушниці.

Українські прикордонники на Запорізькому напрямку збили російський розвідувальний дрон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.  

"Вчора на Запорізькому напрямку прикордонники спільно з Силами оборони виявили та знешкодили дрон противника MAVIC3. З антидронової рушниці ворожу "пташку" було збито", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 7 лютого українські прикордонники знищили дроном скупчення ворога, а також збили російський бойовий літак.

Читайте також:

Пообіцяв 178 “Леопардів”: до Києва прибув міністр оборони Німеччини

Пообіцяв 178 “Леопардів”: до Києва прибув міністр оборони Німеччини

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
532
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація