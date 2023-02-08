Під Запоріжжям прикордонники збили з антидронової рушниці безпілотник РФ

Українські прикордонники на Запорізькому напрямку збили російський розвідувальний дрон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Вчора на Запорізькому напрямку прикордонники спільно з Силами оборони виявили та знешкодили дрон противника MAVIC3. З антидронової рушниці ворожу "пташку" було збито", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 7 лютого українські прикордонники знищили дроном скупчення ворога, а також збили російський бойовий літак.

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