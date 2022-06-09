Під завалами багатоповерхівок знаходять сотні тіл: яка ситуація в Маріуполі 9 червня

Під завалами багатоповерхівок знаходять сотні тіл: яка ситуація в Маріуполі 9 червня

Маріуполь зруйнований і окупований російською армією. Загарбники змушують маріупольців їхати за "довідками" до фільтраційних таборів і стояти днями в чергах. А тіла загиблих жителів вивозять на смітник разом зі сміттям.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 8 червня.

Окупанти змушують маріупольців їхати по "довідки" до фільтраційних таборів і стояти днями в чергах

Для того, аби пересуватися містом і виїжджати з нього, жителі Маріуполя повинні мати спеціальну довідку про проходження так званої фільтрації. Але і цю процедуру з видачею таких "документів" окупанти ускладнили для маріупольців. Щоб отримати відповідну перепустку, люди змушені чекати у чергах тиждень, а то й більше, а у випадку не проходження фільтрації, ризикують бути депортованими до Росії.

У Маріуполі росіяни вивозять тіла загиблих жителів на смітник разом зі сміттям

В окупованому Маріуполі російські військові зносять пошкоджені внаслідок обстрілів будинки. Зокрема, будівлі руйнують у Лівобережному районі міста, який найбільше постраждав від російських "Градів". Скільки маріупольців загинули в цьому районі, невідомо.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Гуманітарне пекло: маріупольці записуються у чергу на кілька днів наперед, аби отримати їжу

У Маріуполі, який опинився на межі гуманітарної катастрофи, люди вимушені боротися за шматок хліба. Люди реально виборюють гуманітарну допомогу, яка надходить до міста, адже інші джерела отримання їжі просто відсутні.

В Маріуполі триває розбирання завалів багатоповерхівок: знаходять сотні тіл загиблих

В окупованому росіянами Маріуполі триває розбирання завалів багатоповерхівок. З-під кожного із завалів витягають до 100 тіл загиблих. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, роботи зараз ведуться на зруйнованих п’яти багатоповерхівках. Під кожним домом дістають з-під завалів від 50-ти до 100 тіл загиблих.

Фото: Маріупольська міська рада

У Маріуполі гауляйтер розпродає крадене спільно з росіянами дизпаливо і "здає" українців окупантам

Колишній селищний голова Урзуфа, гауляйтер Іван Топузов вирішив співпрацювати з окупантами країни-загарбниці Росії, які окупували населений пункт. Гауляйтер увійшов в справжню колаборацію з росіянами. Він не тільки допомагає продавати усе награбоване, а й "здає" загарбникам односельців та біженців з Маріуполя.

У Маріуполі разом із чоловіком та двома доньками загинула керівниця "Служби у справах дітей"

У Маріуполі разом із родиною загинула Наталя Красильникова, яка очолювала управління "Служби у справах дітей". Жінка загинула разом із родиною: чоловіком, а також двома доньками - Ангеліною та Ренатою. У їхній будинок влучив снаряд російських окупантів.

Фото: Associated Press

Росіяни крадуть металопрокат у Маріуполі та вивозять його до Ростова

У Маріуполі окупанти крадуть український металопрокат, вантажать його на судно класу РМЗ під прапором РФ. Пункт призначення - порт Ростов-на-Дону.

Зірковий рестлер Джон Сіна зустрівся з фанатом із Маріуполя, дім якого зруйнували росіяни

Легендарний американський рестлер WWE Джон Сіна зустрівся з хлопцем Михайлом із Маріуполя, який був вимушений покинути домівку через війну. 19-річний Михайло Рогожин захоплюється рестлером і мав багато плакатів з реслером в квартирі в Маріуполі, поки російські війська не розбомбили будинок.

Нагадаємо, український телеведучий Андрій Бєдняков показав, як доводиться виживати жителям окупованого Маріуполя у нелюдських умовах.

Незламні герої "Азовсталі": історії мужніх захисників Маріуполя

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