Під завалами будинку виявили понад 100 загиблих: яка ситуація в Маріуполі 28 червня

Під завалами будинку виявили понад 100 загиблих: яка ситуація в Маріуполі 28 червня

Під завалами одного з будинків у Маріуполі виявили понад 100 загиблих місцевих мешканців. Діставати та ховати їх тіла окупанти не планують. Тим часом вони вигадали спосіб, як заманити людей назад до міста.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 27 червня.

Російські окупанти вигадали "нехитрий" спосіб, як заманити жителів Маріуполя назад до міста

Російські окупанти намагаються заманити маріупольців назад до міста. Для цього розповсюджують фейкові списки адрес будинків під знесення чи ремонт. Про те, що розповсюджувана інформація не відповідає дійсності, свідчить відсутність у списках будинків, які зруйновані вщент, та навпаки присутність вцілілих будинків з позначкою “знести”.

Окупанти та колаборанти вдаються до маніпуляції над маріупольцями, щоб вони приїхали до міста, аби врятувати хоч якесь вціліле майно, чи повернутися жити, бо житло начебто відремонтують.

У Маріуполі під завалами одного з будинків виявили понад сотню тіл загиблих

У Лівобережному районі Маріуполя під завалами одного з житлових будинків, у який влучила авіабомба, виявили понад сотню тіл загиблих. Діставати та ховати загиблих російські окупанти не планують. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Продовжується ексгумація. В пріоритеті двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться

У Маріуполі людям доводиться стояти у спеку просто неба, аби скористатися душем

В окупованому росіянами Маріуполі місцевим доводиться виживати у тяжких умовах. У місті немає води, маріупольці збирають задля своїх потреб дощову. Адже окупанти не в змозі відновити водопостачання у місті. Жителям не вистачає ані питної води, ані для власних потреб. Тож окупанти організували польовий громадський душ.

Український телеведучий Андрій Бєдняков показав жахливе фото, на якому маріупольці стоять у спеку просто неба у черзі, аби скористатися душем.

Нагадаємо, у Києві 21-річний хлопець під приводом волонтерства пообіцяв жінці за 20 тисяч гривень вивезти її матір з окупованого Маріуполя у безпечне місце. Шахрай навіть не збирався допомагати жінці. Він просто забрав гроші та зник.

Тіла під завалами: у Маріуполі після авіаудару загинула понад сотня людей

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