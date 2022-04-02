Під завалами Миколаївської ОДА знайшли мертвою очільницю білоруської громади області

Жінку упізнали родичі.

З-під завалів будівлі Миколаївської облдержадміністрації 2 квітня рятувальники дістали тіло загиблої там голови білоруської громади в області Тетяну Деменнікову.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода"

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Деменнікова працювала в економічному департаменті Миколаївської ОДА. Також вона була головою Миколаївського обласного національно-культурного товариства білорусів "Голас Радзiмы" (в перекладі українською "Голос Батьківщини").

Свого часу МЗС Білорусі відзначило Деменнікову ювілейною медаллю з нагоди сторіччя дипломатичної служби за її значний внесок у розвиток гуманітарно-культурних зв’язків між українцями та білорусами.

Організація "Голас Радзiмы" була зареєстрована 2015 року та активно співпрацювала з посольством Білорусі в Україні.

Нагадаємо, 29 березня російські війська обстріляли Миколаївську ОДА: поцілили у дев’ятиповерхову адміністративну будівлю. В результаті була зруйнована центральна секція будівлі від дев'ятого до першого поверху.

Внаслідок обстрілу загинув український перемовник, який домовлявся з російськими окупантами про здавання ними зброї.

Станом на 1 квітня рятувальники дістали з-під завалів будівля 29 тіл і ще одна людина померла в лікарні.

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