Під завалами Миколаївської ОДА знайшли мертвою очільницю білоруської громади області

Жінку упізнали родичі.
З-під завалів будівлі Миколаївської облдержадміністрації 2 квітня рятувальники дістали тіло загиблої там голови білоруської громади в області Тетяну Деменнікову.
Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода"
Деменнікова працювала в економічному департаменті Миколаївської ОДА. Також вона була головою Миколаївського обласного національно-культурного товариства білорусів "Голас Радзiмы" (в перекладі українською "Голос Батьківщини").
Свого часу МЗС Білорусі відзначило Деменнікову ювілейною медаллю з нагоди сторіччя дипломатичної служби за її значний внесок у розвиток гуманітарно-культурних зв’язків між українцями та білорусами.
Організація "Голас Радзiмы" була зареєстрована 2015 року та активно співпрацювала з посольством Білорусі в Україні.
Нагадаємо, 29 березня російські війська обстріляли Миколаївську ОДА: поцілили у дев’ятиповерхову адміністративну будівлю. В результаті була зруйнована центральна секція будівлі від дев'ятого до першого поверху.
Внаслідок обстрілу загинув український перемовник, який домовлявся з російськими окупантами про здавання ними зброї.
Станом на 1 квітня рятувальники дістали з-під завалів будівля 29 тіл і ще одна людина померла в лікарні.
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