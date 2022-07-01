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"Під завалами можуть ще перебувати люди": у ДСНС розповіли про наслідки ракетного удару РФ по Одещині

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"Під завалами можуть ще перебувати люди": у ДСНС розповіли про наслідки ракетного удару РФ по Одещині

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Російська армія у ніч проти 1 липня випустила три ракети по Одеській області, влучивши у дев'ятиповерховий будинок та бази відпочинку у Білгород-Дністровському районі. У результаті жорстокої атаки загинуло 18 мирних людей.

Наразі на місці трагедії фахівці складають списки осіб, які на момент російської атаки по житловому будинку могли перебувати у цивільній споруді. 

Про це повідомила речниця ДСНС Одеської області Марина Мартиненко в ефірі телемарафону 1 липня.

"Наразі  є 18 загиблих, 16 - у житловому будинку і двоє - у базі відпочинку, яка розташована недалеко. Із двох осіб - одна дитина. Наразі роблять списки осіб, які могли перебувати у житловому будинку", - сказала вона.

За її словами, зараз на місці працюють рятувальники, які розпочали роботу ще о першій годині ночі. 

"Також сталося руйнування зовнішньої стіни і руйнування плит по усім поверхах. Також сталося загорання магазину, який розташований поблизу житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу. Роботи тривають, триває розбирання завалів. Є інформація, що під завалами на базі відпочинку можуть ще перебувати люди. Тому роботи тривають", - сказала Марина Мартиненко. 

Речниця обласного ДСНС уточнила, що найімовірніше, роботи із розбирання завалів сьогодні завершаться. 

"Скоріше за все, будівля (житловий будинок) непридатна для проживання. Дуже масштабні руйнування", - підсумувала вона.

Як повідомлялося, Росія випустила 960-кілограмові ракети по Одещині (фото).

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