Під завалами підприємства можуть бути люди: в ОВА розповіли подробиці ракетного обстрілу Запоріжжя (фото)

На місці події працюють усі екстрені служби, які розбирають завали. Уже відомо, що є семеро потерпілих, проте під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Окупанти обстріляли підприємство в Дніпровському районі міста. Об'єкт зазнав серйозних руйнувань.

"Дві крилаті ракети влучили в цех одного з підприємств, розташованих в Дніпровському районі міста Запоріжжя. Виникла пожежа. Наразі відомо про постраждалих. На місці подій працюють усі відповідні служби, рятувальники розбирають завали", - повідомив Старух.

Нагадаємо, вдень 13 липня Росія вдарила двома ракетами по Запоріжжю. Вони влучили в одне з підприємств міста.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв про сімох потерпілих через ракетний обстріл.

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