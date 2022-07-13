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Під завалами підприємства можуть бути люди: в ОВА розповіли подробиці ракетного обстрілу Запоріжжя (фото)

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Під завалами підприємства можуть бути люди: в ОВА розповіли подробиці ракетного обстрілу Запоріжжя (фото)

Фото: Олександр Старух

Російські окупанти у середу, 13 липня, ракетами обстріляли Запоріжжя.

На місці події працюють усі екстрені служби, які розбирають завали. Уже відомо, що є семеро потерпілих, проте під завалами можуть бути люди. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. 

Окупанти обстріляли підприємство в Дніпровському районі міста. Об'єкт зазнав серйозних руйнувань. 

"Дві крилаті ракети влучили в цех одного з підприємств, розташованих в Дніпровському районі міста Запоріжжя. Виникла пожежа. Наразі відомо про постраждалих. На місці подій працюють усі відповідні служби, рятувальники розбирають завали", - повідомив Старух. 

Нагадаємо, вдень 13 липня Росія вдарила двома ракетами по Запоріжжю. Вони влучили в одне з підприємств міста.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв про сімох потерпілих через ракетний обстріл. 

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