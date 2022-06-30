Під завалами розбомбленого росіянами ТЦ у Кременчуці виявили ще понад десяток фрагментів тіл

Під завалами розбомбленого росіянами ТЦ у Кременчуці виявили ще понад десяток фрагментів тіл

У Кременчуці продовжують розбирати завали зруйнованого внаслідок російського ракетного обстрілу ТЦ "Амстор".

Станом на день 30 червня на місці трагедії у Кременчуці рятувальники виявили ще 14 фрагментів тіл.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

За їхніми даними, станом на ранок 30 червня було знайдено 8 фрагментів тіл. Станом на 15.20 знайдено ще 14.

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Загалом від початку робіт рятувальники знайшли 22 фрагменти тіл. Залишаються безвісти зниклими 36 людей.

За останніми даними, після ракетного удару РФ за медичною допомогою звернулося 65 осіб, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук.

Наразі рятувальники обстежили та розібрали уламки вже на 80% площі ТЦ "Амстор".

Раніше у ДСНС повідомили про стан рятувальників, постраждалих під час розбирання завалів ТЦ "Амстор".

Нагадаємо, донька рятувальника, який постраждав під час ліквідації наслідків удару по ТЦ у Кременчуці, теж потрапила під обстріл.

Як повідомлялося, СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці.

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