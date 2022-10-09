Під завалами шукають людей, розбомблений будинок нагадує Маріуполь: в ОВА показали наслідки удару РФ по Запоріжжю

Армія Російської Федерації у ніч проти 9 жовтня випустила по Запоріжжю 12 ракет, майже всі влучили у житлові будинки.

Внаслідок масованого обстрілу військами РФ Запоріжжя загинуло 12 осіб, постраждали ще 49 мирних людей, зокрема діти.

Про це вранці 9 жовтня повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За даними місцевої влади, російські літаки випустили уночі по Запоріжжю 12 ракет. У результаті атаки частково зруйновано 9-поверховий будинок. Зруйновано ще п’ять приватних будинків. Також пошкоджені об’єкти інфраструктури; 20 автомобілів.

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"Сьогодні вночі ворог застосовував тактичну авіацію задля ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя", - написав Старух.

За його інформацією, відомо щодо 12 загиблих, а не 17, як повідомлялося у ЗМІ раніше. Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей. Інформація уточнюється.

"Під завалами можуть перебувати люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб. Постраждалим надається необхідна допомога", - додав він.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що росіяни регулярно тероризують українське місто Запоріжжя, вбиваючи мирних людей. Так, одна з останніх масованих атак відбулася 6 жовтня. Тоді росіяни випустили сім ракет по Запоріжжя - внаслідок атак у місті загорілися пожежі та були зруйновані житлові будинки.

Мирні жителі опинилися під завалами. Станом на вечір 8 жовтня повідомлялось про 19 загиблих, проте ця кількість може зрости, оскільки роботи із розбирання завалів тривають.

Крім того, наступного дня, 7 жовтня, війська армії РФ знову атакували Запоріжжя. За допомогою двох іранських дронів-камікадзе вони поцілили в об'єкти критичної інфраструктури міста. За повідомленнями місцевої влади, один із дронів упав у двір багатоповерхівки. Окрім руйнувань будинку, постраждала людина.

Вже надвечір 7 жовтня росіяни повторно обстріляли Запоріжжя. У міськраді відреагували на атаки і повідомили, що вночі російські окупанти здійснили атаку з дронів. У результаті постраждали інфраструктурні обʼєкти.

Уже зранку 8 жовтня росіяни знову випустили ракети по житловому кварталу. Одна з ракет впала просто біля багатоповерхового будинку та пошкодила в ньому вікна та балкони.

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