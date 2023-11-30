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Під завалами у Новогродівці може перебувати ціла родина: що відомо про ракетний удар РФ

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Під завалами у Новогродівці може перебувати ціла родина: що відомо про ракетний удар РФ

Ракетний удар по Новогродівці на Донеччині / Фото: Національна поліція України

Станом на 16:00 відомо про дві жертви терористичного удару.  

Під завалами будинку у Новогродівці Донецької області, який атакувала Росія, може перебувати родина із трьох членів, серед них - 8-річна дівчинка.

Про це повідомляє Міністерство внутрішнії справ.

За інформацією МВС, станом на 16:00 відомо про дві жертви. 

"Станом на 16:00 вже двоє загиблих: з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка. Загиблим є 55-річний мешканець будинку. Ще під завалами може залишатися родина: 33-річна жінка, 38-річний чоловік та 8-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні. 

Рятувальна операція із пошуку людей триває.

Нагадаємо, вночі 30 листопада Росія масовано вдарила по Донецькій області, атакувавши шістьма ракетами С-300 одночасно Покровськ, Новогродівку та Мирноград Покровського району. 

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Дата публікації
Перегляди
346
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