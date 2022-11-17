Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під завалами зруйнованого російською ракетою будинку на Запоріжжі загинуло 6 людей: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
309
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© ДСНС України
© ДСНС України
© ДСНС України
© ДСНС України
© ДСНС України
© ДСНС України

У зруйнованому ворожим обстрілом двоповерховому будинку проживало 4 сім’ї, кількість жертв може збільшитися.

У четвер, 17 листопада, у місті Вільнянськ Запорізької області під час аварійно-рятувальних робіт на місці руйнування житлового будинку, у який влучила ворожа ракета, було виявлено тіла 6 загиблих людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники зауважили, що під завалами можуть ще перебувати жертви ракетного удару. В будинку проживало 4 родини - щонайменше 8 чоловік.

Рятувальники, комунальники та волонтери розбирають завали та вивозять будівельне сміття. Станом на 15.30 було розібрано близько 70 тонн залишків будівельних конструкцій.

"Робота рятувальників не зупиниться навіть вночі. З метою забезпечення належної видимості місць руйнувань, співробітники ДСНС встановлять освітлювальні башти", - йдеться у повідомленні.

До робіт на місцях руйнувань від ГУ ДСНС залучено 7 одиниць техніки та 39 рятувальників, від комунальних служб - 6 одиниць техніки та 10 співробітників, а також 25 волонтерів.

Нагадаємо, що раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що внаслідок ракетного удару на Вільнянщині руйнувань зазнали цивільні споруди.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
309
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація