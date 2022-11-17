Під завалами зруйнованого російською ракетою будинку на Запоріжжі загинуло 6 людей: фото

У зруйнованому ворожим обстрілом двоповерховому будинку проживало 4 сім’ї, кількість жертв може збільшитися.
У четвер, 17 листопада, у місті Вільнянськ Запорізької області під час аварійно-рятувальних робіт на місці руйнування житлового будинку, у який влучила ворожа ракета, було виявлено тіла 6 загиблих людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Рятувальники зауважили, що під завалами можуть ще перебувати жертви ракетного удару. В будинку проживало 4 родини - щонайменше 8 чоловік.
Рятувальники, комунальники та волонтери розбирають завали та вивозять будівельне сміття. Станом на 15.30 було розібрано близько 70 тонн залишків будівельних конструкцій.
"Робота рятувальників не зупиниться навіть вночі. З метою забезпечення належної видимості місць руйнувань, співробітники ДСНС встановлять освітлювальні башти", - йдеться у повідомленні.
До робіт на місцях руйнувань від ГУ ДСНС залучено 7 одиниць техніки та 39 рятувальників, від комунальних служб - 6 одиниць техніки та 10 співробітників, а також 25 волонтерів.
Нагадаємо, що раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що внаслідок ракетного удару на Вільнянщині руйнувань зазнали цивільні споруди.
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