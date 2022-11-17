Під завалами зруйнованого російською ракетою будинку на Запоріжжі загинуло 6 людей: фото

У зруйнованому ворожим обстрілом двоповерховому будинку проживало 4 сім’ї, кількість жертв може збільшитися.

У четвер, 17 листопада, у місті Вільнянськ Запорізької області під час аварійно-рятувальних робіт на місці руйнування житлового будинку, у який влучила ворожа ракета, було виявлено тіла 6 загиблих людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники зауважили, що під завалами можуть ще перебувати жертви ракетного удару. В будинку проживало 4 родини - щонайменше 8 чоловік.

Також читайте Нова масована атака РФ: куди влучили ворожі крилаті ракети та які наслідки

Рятувальники, комунальники та волонтери розбирають завали та вивозять будівельне сміття. Станом на 15.30 було розібрано близько 70 тонн залишків будівельних конструкцій.

"Робота рятувальників не зупиниться навіть вночі. З метою забезпечення належної видимості місць руйнувань, співробітники ДСНС встановлять освітлювальні башти", - йдеться у повідомленні.

До робіт на місцях руйнувань від ГУ ДСНС залучено 7 одиниць техніки та 39 рятувальників, від комунальних служб - 6 одиниць техніки та 10 співробітників, а також 25 волонтерів.

Нагадаємо, що раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що внаслідок ракетного удару на Вільнянщині руйнувань зазнали цивільні споруди.

Читайте також: