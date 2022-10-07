Під звільненим Лиманом знайшли російський штаб з важливими документами (фото)

У деокупованому селі на Донеччині знайшли російський штаб із важливими документами.

Під звільненим Лиманом Донецької області, у населеному пункті Яцьківка, знайшли російський штаб з важливими документами: списками полонених та незаконно заарештованих людей. Штаб росіяни облаштували в одному з приватних будинків.

Про це 7 жовтня повідомили в Державному бюро розслідувань.

Правоохоронці також вилучили документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на російських окупантів на захоплених підприємствах та в організаціях.

Знайдені докази ретельно вивчать та використають, щоб притягнути усіх причетних злочинців до відповідальності.

У ДБР зазначили, що в Лимані тривають стабілізаційні заходи. У місцевих мешканців наразі збирають свідчення.

Нагадаємо, місто Лиман Донецької області Збройні сили України звільнили від російських окупантів 1 жовтня. Вже 4 жовтня над містом підняли український прапор. Однак місцевих мешканців закликали поки не повертатися додому, оскільки триває масштабне розмінування.

Фото: Державне бюро розслідувань

Фото: Державне бюро розслідувань

Перші кадри ТСН із звільненого Лимана! Місто перетворене на суцільний жах!

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