Під звільненим Лиманом знайшли російський штаб з важливими документами (фото)

У деокупованому селі на Донеччині знайшли російський штаб із важливими документами.
Під звільненим Лиманом Донецької області, у населеному пункті Яцьківка, знайшли російський штаб з важливими документами: списками полонених та незаконно заарештованих людей. Штаб росіяни облаштували в одному з приватних будинків.
Про це 7 жовтня повідомили в Державному бюро розслідувань.
Правоохоронці також вилучили документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на російських окупантів на захоплених підприємствах та в організаціях.
Знайдені докази ретельно вивчать та використають, щоб притягнути усіх причетних злочинців до відповідальності.
У ДБР зазначили, що в Лимані тривають стабілізаційні заходи. У місцевих мешканців наразі збирають свідчення.
Нагадаємо, місто Лиман Донецької області Збройні сили України звільнили від російських окупантів 1 жовтня. Вже 4 жовтня над містом підняли український прапор. Однак місцевих мешканців закликали поки не повертатися додому, оскільки триває масштабне розмінування.
Читайте також: