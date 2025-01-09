"Підбираються до позицій ЗСУ вночі, щоб зранку зробити різкий ривок": військовий про тактику росіян

Вночі окупанти намагаються підібратися якнайближче до позицій ЗСУ, щоб зранку зробити різкий ривок. Але українські БпЛА активно працюють.

Про це сказав начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи", старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо.

"Щоночі виявляємо ворога, їхнє накопичення, відпрацьовуємо за допомогою скидів, артилерії. Безпосередньо піхота також працює, засоби колективної зброї, великокаліберні кулемети, АС, МК і тому подібне", - підсумував Пантьо

Раніше йшлося про те, що на Курахівському напрямку ситуація постійно загострюється. Ворог не припиняє штурми.

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