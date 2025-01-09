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"Підбираються до позицій ЗСУ вночі, щоб зранку зробити різкий ривок": військовий про тактику росіян

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"Підбираються до позицій ЗСУ вночі, щоб зранку зробити різкий ривок": військовий про тактику росіян

ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Противнику не вдається досягти вагомого успіху.

Вночі окупанти намагаються підібратися якнайближче до позицій ЗСУ, щоб зранку зробити різкий ривок. Але українські БпЛА активно працюють.

Про це сказав начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи", старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо.

"Щоночі виявляємо ворога, їхнє накопичення, відпрацьовуємо за допомогою скидів, артилерії. Безпосередньо піхота також працює, засоби колективної зброї, великокаліберні кулемети, АС, МК і тому подібне", - підсумував Пантьо

Раніше йшлося про те, що на Курахівському напрямку ситуація постійно загострюється. Ворог не припиняє штурми.

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