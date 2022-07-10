Підбитий біля Зміїного російський катер доставили до окупованого Севастополя: фото

На Севастопольському судноремонтному заводі в окупованому Криму росіяни намагатимуться відремонтувати судно, пошкоджене ЗСУ під час боїв за острів Зміїний.

Російський протидиверсійний катер "Юнармеец Балтики", який було підбито ЗСУ біля острова Зміїний, доставили до окупованого Севастополя. Тут його намагатимуться відремонтувати.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідне фото.

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"У Севастополь на судноремонтний завод доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер П-342 “Юнармеец Балтики”. Катер проекту "Раптор" отримав пошкодження під час бойових дій біля острова Зміїний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 липня ЗСУ остаточно зачистили острів Зміїний від залишків російської армії, знищивши зброю і техніку окупантів. Згодом над українським прапором замайорів синьо-жовтий прапор.

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