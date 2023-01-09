Підготовка до наступу ЗСУ і 6 чинників, які впливають на фронт: військовий експерт розповів, чи вистачить ресурсів

За словами експерта, цього року буде більше бронетехніки, вочевидь, танків.

Військові експерти наводять шість факторів, що впливають на перебіг подій на фронті на початку 2023 року: погода, битва за Бахмут, наступ ЗСУ, російська оборона, наступ росіян, події за межами України.

В ефірі каналу "Рада" у рамках телемарафону керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів про підготовку контрнаступу ЗСУ.

"Підготовка до контрнаступальних дій триває, тому що мету – деокупацію української території ніхто не відміняв. Зараз ми на етапі, який передує наступальному чи контрнаступальному, – це накопичення ресурсів за допомогою наших партнерів, звичайно. На сьогодні, у великій мірі, швидкість та можливість проведення цього наступального періоду залежить від швидкості ухвалення рішень та передавання нам зброї", – заявив Мусієнко.

Він припустив, що M2 "Бредлі" (основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США - ред.) військова допомога Україні не обмежеться.

"Буде більше бронетехніки, вочевидь, танків. Думаю, що після 20 січня, після наступного засідання в форматі "Рамштайн" про це почуємо. Розуміємо, що перейшовши цю лінію із наданням БМП "Бредлі" із подальшою підтримкою артилерією, означає, що Захід підтримує нас у плані контрнаступу", – додав Мусієнко.

Додамо, що напередодні глава США Джо Байден поговорив телефоном із Шольцем і заявив, що Штати нададуть свої танки "Бредлі", а Берлін тим часом погодився надати України системи ППО Patriot.

Тим часом український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає від західних партнерів зброю, яку не вдалося отримати у 2022-му.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ потребують 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць, щоб вийти на рубежі 23 лютого.

Читайте також: