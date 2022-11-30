Загроза нового удару: аеродром біля Саратова привели у стан підвищеної готовності – ЗМІ

На думку журналістів, це може свідчити про підготування до нового масованого удару по Україні.

На російському аеродромі "Енгельс-2" біля Саратова зафіксували підвищену активність.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на дані супутникових знімків, зроблених компаніями Maxar Technologies та Planet Labs 28 листопада.

На думку журналістів, це може свідчити про підготування до нового масованого удару по Україні. На супутникових знімках можна побачити майже два десятки бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.

Фото: Maxar Technologies

"Активність на базі надзвичайно висока", — заявив військовий аналітик Арда Мевлютоглу.

За його словами, на кадрах також видно цистерни з паливом, припарковані біля винищувачів, великі ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.

"Цікаво також, що на асфальті припарковано багато великих вантажних літаків, що вказує на нещодавнє велике постачання на базу, можливо, крилатих ракет", — додав експерт.

На його думку, така величезна кількість бомбардувальників свідчить "про активізацію операцій, якщо не про неминучу широкомасштабну атаку".

Інший експерт, Конрад Музика також говорить про підвищену бойову готовність на аеродромі: " На землі багато рухів, багато літаків обслуговуються і, очевидно, готуються до нових місій. Ви також бачите траллери, які можуть використовуватися для транспортування крилатих ракет Х-55 або Х-101".

Зазначимо, що РФ неодноразово використовувала крилаті ракети цього типу для повітряних ударів по Україні.