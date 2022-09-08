Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Підготовка до псевдореферендуму: тим, хто не прийде, окупанти погрожують "націоналізувати" житло

Дата публікації
Перегляди
1231
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Підготовка до псевдореферендуму: тим, хто не прийде, окупанти погрожують "націоналізувати" житло

Фото: Associated Press

Всім українцям, які виїхали з тимчасово окупованих територій, окупанти погрожують відібрати житло, якщо ті не повернуться додому.

На тимчасово захоплених після 24 лютого територіях окупанти погрожують місцевим, які не повернуться додому до 1 жовтня, тобто до дати псевдореферендуму,  відібрати їхнє майно.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 8 вересня.

Зазначається, що  на тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час підготовки до так званих “референдумів”, окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня.

У разі відмови житло загарбники погрожують “націоналізувати”.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили понад 400 цілей окупантів за допомогою американських РСЗВ HIMARS.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація