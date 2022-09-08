Підготовка до псевдореферендуму: тим, хто не прийде, окупанти погрожують "націоналізувати" житло

Всім українцям, які виїхали з тимчасово окупованих територій, окупанти погрожують відібрати житло, якщо ті не повернуться додому.

На тимчасово захоплених після 24 лютого територіях окупанти погрожують місцевим, які не повернуться додому до 1 жовтня, тобто до дати псевдореферендуму, відібрати їхнє майно.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 8 вересня.

Зазначається, що на тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час підготовки до так званих “референдумів”, окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня.

У разі відмови житло загарбники погрожують “націоналізувати”.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили понад 400 цілей окупантів за допомогою американських РСЗВ HIMARS.

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