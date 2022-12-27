Підготовка до вирішального року та ситуація у Бахмуті: Зеленський - про засідання Ставки

Президент розповів про ризики взимку та роботу навесні 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Йшлось про ситуацію на фронті та підготовку до 2023 року, який президент назвав вирішальним.

Про це йдеться у зверненні Зеленського до українців.

"Провів сьогодні засідання Ставки – уже 44-те за цей рік. Тематика зрозуміла. Передусім це Бахмут, Кремінна й Донбас загалом. Можливі дії ворога на східному напрямку та наші дії. Заслухали командувачів, визначилися з кроками на найближчий час. Продовжуємо готувати сили оборони й безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є зимою, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони й безпеки", - повідомив президент.

Володимир Зеленський також розповів, що на засіданні обговорювали постачання боєприпасів на фронт та військової техніки.

"Окремо обговорили постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки. До речі, хочу подякувати нашим фахівцям, усім нашим партнерам, усім, хто залучений до відповідної роботи. Нам вдалося налагодити таку систему, щоб не лише повернути відремонтовану техніку на поле бою, а й щоб узяти з поля бою трофейну техніку та поставити її на службу нашій державі. Це дуже важливий результат року, і всі, хто долучився, – справді молодці", - наголосив президент.

Зеленський за 27 грудня: план України на 2023 рік

Війна Росії проти України

24 лютого російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації з демілітаризації та денацифікації України". Того ж ранку почалось повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Окупанти планували захопити Київ та встановити у столиці маріонетковий режим.

Проте Сили оборони захистили Київ та вибили окупантів з північних областей. Згодом провели успішні контрнаступи на Харківському та Херсонському напрямках. Звільнення України триває.

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