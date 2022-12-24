Підготовка до ймовірного масованого удару: Росія за 2 дні суттєво збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Росія протягом двох останніх днів нарощує свою присутність у Чорному морі.

У суботу, 24 грудня, Росія протягом дня вивела у Чорне море ще один бойовий корабель. Станом на вечір у морі на чергуванні перебувають 4 ракетоносії "Калібрів", загальний залп - 24 ракети.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Вони протягом двох останніх днів нарощують свою присутність, зокрема, що стосується ракетоносіїв. На сьогоднішній ранок було зафіксовано три ракетоносії, один з яких - підводний. До вечора приєднався ще один підводний. Загальний потенційний залп складає 24 ракети типу "Калібр", - сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що це може свідчити як про підготовку до нового масованого удару, так і може бути "грою м'язами", щоб психологічно тиснути своє присутністю.

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Військовий експерт полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що новий ракетний удар росіяни по енергетичній системі України може завдати 25-30 грудня.

Такий же прогноз озвучив експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін. Він вважає, що російські терористи вкотре можуть атакувати Україну ракетами 25-29 грудня.

Тим часом, за даними МВС ЗС, станом на обід 24 грудня у Чорному морі перебувало 11 російських кораблів, загальний залп - 20 ракет. У порівнянні із вчоранішнім днем, 23 грудня, кількість ракет збільшилася на 16 одиниць.

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