"Підготовка контрнаступу триває": розвідка повідомила, що водночас роблять окупанти

Українські військові на сьогодні готуються до контрнаступу. Водночас російські загарбники посилюють свої позиції, зокрема, на півдні, готуючись до оборони.

Окупанти бояться активних дій ЗСУ.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини" на українських телеканалах.

"Підготовка контрнаступу триває, ми отримуємо нове озброєння. Головною метою є повна деокупація територій, а для цього необхідно буде проводити контрнаступальну операцію", – сказав Скібіцький.

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Він зауважив, що наразі і українська, і російська сторони готуються до активніших бойових дій.

Представник розвідки також поінформував, що за останній місяць росіяни перекинули угруповання Східного військового округу зі сходу України на південь. Ця група військ брала участь вторгненні до України, перебуваючи спершу в Білорусі, після цього – на Слобожанському та Донецькому напрямках, а тепер – у Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, український генерал Дмитро Марченко пояснив, що для успішного контрнаступу на Херсонщині необхідно мати щонайменше втричі більше військ, аніж є у ворога.

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