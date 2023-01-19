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"Підготовка потужна": Зеленський розповів про очікування від майбутнього засідання "Рамштайну"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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"Підготовка потужна": Зеленський розповів про очікування від майбутнього засідання "Рамштайну"

Фото: Associated Press

Зеленський розповів, що готуючись до майбутнього "Рамштайну", провів кілька десятків важливих розмов.

Український президент Володимир Зеленський очікує від завтрашнього саміту "Рамштайн" позитивних результатів.

Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"До "Рамштайну" ми готувалися потужно, провели кілька десятків важливих розмов. Є держави, яким низький уклін, тому що вони віддають своє все, все, що в них є, задля того, щоб ми своє все зберегли, а саме - наших людей. Тому подивимося пізніше, судитимемо по результатах "Рамштайну", очікування позитивні", - сказав Зеленський.

Основні пріоритети на "Рамштайні" 20 січня

У п'ятницю, 20 січня, відбудеться саміт в Рамштайні. Засідання проведе очільник Міноборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. У Міноборони назвали три пріоритетні напрямки на зустрічі: протиповітряна оборона, підготовка ресурсу та резервів для продовження деокупації наших земель і танки, бронемашини, гармати, амуніція до гармат та все інше.

Додамо, напередодні майбутнього саміту в Рамштайні міністр оборони України Олексій Рєзніков зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Після цього генсек зробив важливі заяви.

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Дата публікації
Перегляди
988
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