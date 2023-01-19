"Підготовка потужна": Зеленський розповів про очікування від майбутнього засідання "Рамштайну"

Український президент Володимир Зеленський очікує від завтрашнього саміту "Рамштайн" позитивних результатів.

Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

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"До "Рамштайну" ми готувалися потужно, провели кілька десятків важливих розмов. Є держави, яким низький уклін, тому що вони віддають своє все, все, що в них є, задля того, щоб ми своє все зберегли, а саме - наших людей. Тому подивимося пізніше, судитимемо по результатах "Рамштайну", очікування позитивні", - сказав Зеленський.

Основні пріоритети на "Рамштайні" 20 січня

У п'ятницю, 20 січня, відбудеться саміт в Рамштайні. Засідання проведе очільник Міноборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. У Міноборони назвали три пріоритетні напрямки на зустрічі: протиповітряна оборона, підготовка ресурсу та резервів для продовження деокупації наших земель і танки, бронемашини, гармати, амуніція до гармат та все інше.

Додамо, напередодні майбутнього саміту в Рамштайні міністр оборони України Олексій Рєзніков зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Після цього генсек зробив важливі заяви.

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