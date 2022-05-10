Підготовка росіян до наступу на Сєвєродонецьк і обстріл поліцейських: як минула доба у Луганській області

Підготовка росіян до наступу на Сєвєродонецьк і обстріл поліцейських: як минула доба у Луганській області

Пораненого сєвєродончанина доставлено до Полтави, поліцейських обстріляно в Шипіловому, де залишаються заблокованими люди.

Протягом 9 травня росіяни масовано обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території Луганської області. Небезпечно було в Білогорівці та Шипіловому. Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"22 рази обстріляні міста та села регіону за минулу добу. Маємо руйнування житла в Сєвєродонецьку та Лисичанську. Крім того, в Сєвєродонецьку ворожий снаряд поцілив в будівлю місцевого осередку Національної поліції, сталося значне займання, через що приміщення та обладнання знищені", – зазначив він.

При спробі обстеження руйнувань в Шипіловому, де залишаються заблокованими люди, по поліцейським відкрили вогонь росіяни. Маємо одного травмованого співробітника. Жителя Сєвєродонецька, який вчора отримав осколкові поранення кінцівок, госпіталізовано і доставлено до лікарні в Полтаві, додав Гайдай.

Крім того очільник область наголосив, що в напрямку Сєвєродонецька противник продовжує підготовку до наступальних дій.

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За попередню добу на території Луганської та Донецької областей успішно відбито п'ятнадцять атак ворога: знищено один зенітний ракетний комплекс, дев’ять танків, три артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки та три автомобіля ворога. Підрозділи ППО збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 76-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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