Підготовка російської ядерної ракети Р-30 "Булава": у Мережі з'явилися супутникові знімки

У Мережі з’явилось супутникове зображення, на якому можна побачити підготовку Росією ядерної ракети Р-30 "Булава".

Про це повідомляє Defense Express у понеділок, 11 листопада.

Військовий портал повідомляє, що на знімках видно процес спорядження та підготовки російської міжконтинентальної балістичної ракети. Вона є одним з елементів "ядерної тріади" Росії та розміщується на атомних підводних крейсерах проєкту 955 Борей.

Російські ЗМІ пишуть, що на знімку "засвічена" робота 12-го Головного управління Міноборони РФ, яке відповідає за обслуговування ядерного озброєння, сказано в матеріалі.

Як пише Defense Express, раніше в публічному просторі не з’являлись супутникові зображення, які б розкривали підготовку російських ракет, що можуть виступати носіями ядерної зброї.

Наразі невідомо, коли та де був зроблений знімок. У Defense Express припускають, що транспортно-пусковий контейнер із самою Р-30 Булава на знімку розміщений в нижньому лівому куті. Військовий портал також звернув увагу, що на знімку видно кілька машин різного призначення.

Процес підготовки Р-30 "Булава" / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Як сказано у матеріалі, росіяни навіть не намагаються маскуватись. Defense Express стверджує, що вони демонстративно проводять підготовчі роботи з метою психологічного впливу, адже країни Заходу через супутники можуть моніторити зокрема процеси, пов’язані з ядерним арсеналом РФ.

Нагадаємо, Головне управління розвідки повідомляло, що Росія невдало випробувала носії ядерної зброї "Ярс" і "Булава".

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