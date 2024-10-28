За пів року військові КНДР, яких відправлятимуть на сучасну війну, будуть обкатані в бою, і це загроза, яку розуміє Південна Корея і має розуміти НАТО, наголосив керівник ЦПД.

Підготовлені на війні з Україною північнокорейські бійці становитимуть загрозу країнам НАТО.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у Telegram, коментуючи відправлення північнокорейських військових на війну до України.

"WSJ повідомляє про те, що КНДР відправила до РФ "молодих та непідготовлених солдатів". Звісно, що військові КНДР не можуть в принципі бути підготовленими до ведення сучасної війни. Скажу більше, навіть деякі військові НАТО не були б підготовлені одразу до такої війни, як у нас з РФ. Бо ніхто раніше так не воював. Але це не означає, що близько 12 тисяч вояків КНДР, з яких 1500 спецназівців, не будуть вчитися у росіян. Вони для цього і приїхали, щоб здобувати досвід в бою на Курщині і допомагати армії РФ", – наголосив керівник ЦПД.

Андрій Коваленко зазначив, що на Заході, безумовно, є зацікавлені в тому, аби применшити ситуацію, щоб нічого самим не робити. Втім, за його словами, це хибний шлях.

"За 3-6 місяців військові КНДР, яких відправлятимуть на сучасну війну, будуть обкатані в бою. І це загроза, яку розуміє Південна Корея і має розуміти НАТО. Бо саме на країни Балтії у майбутньому може напасти Росія, посилена "бурятами з КНДР", – підсумував він.

Раніше видання The Telegraph назвало причини, чому КНДР вирішила вступити у війну Росії проти України.

"Нехай беруть із собою чорні пакети": ЗСУ палко зустрінуть вояк з КНДР - ексклюзив з фронту

Читайте також: