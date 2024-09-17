Підготовлено хороший зміст для військового пакету, що може зміцнити нашу країну – Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що над пакетом працював разом із військовим командуванням.

Підготовлено хороший зміст для військового пакету, що може зміцнити Україну.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 17 вересня.

"Коротко про сьогодні. Перше – нарада щодо військового наповнення нашого Плану перемоги для України. Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета – саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги", – зазначив президент.

Нагадаємо, Зеленський розповів про кроки, як збільшити кількість бойових літаків.

Читайте також: