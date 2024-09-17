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Підготовлено хороший зміст для військового пакету, що може зміцнити нашу країну – Зеленський

Підготовлено хороший зміст для військового пакету, що може зміцнити нашу країну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський зазначив, що над пакетом працював разом із військовим командуванням.

Підготовлено хороший зміст для військового пакету, що може зміцнити Україну.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 17 вересня.

"Коротко про сьогодні. Перше – нарада щодо військового наповнення нашого Плану перемоги для України. Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета – саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги", – зазначив президент. 

Нагадаємо, Зеленський розповів про кроки, як збільшити кількість бойових літаків.

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