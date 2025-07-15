"Пі*дячки" щодня: "Осман" розкрив ситуацію на двох гарячих напрямках фронту

Російські військові

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Російські війська тиснуть на Покровсько-Костянтинівському напрямку, у напрямку адміністративного кордону Дніпропетровської області та мають просування.

Про це повідомив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

За інформацією військового, на Покровсько-Костянтинівському напрямку та в напрямку адмінкордону Дніпропетровщини російська армія продовжує тиск, підживлюючи напрямки піхотою, легкою автомобільною технікою та мотоциклами.

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«Щодня люті пі*дячки, 70–90% двоногих та техніки хлопці знищують і тримають позиції, але просування ворог має, причини цього розуміє кожен», — зазначив Бунятов.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що спроби ворога прорватися до Дніпропетровщини наразі безуспішні через потужні українські фортифікації. Експерт зазначив, в регіоні зведено щонайменше три сучасні лінії оборони, які унеможливлюють використання росіянами тактики швидких штурмів, зокрема на мотоциклах.

Попри заяви російського Міноборони про наступ і окупацію села Дачне, Генштаб ЗСУ та Центр протидії дезінформації спростували ці твердження та наголосили: прориву лінії фронту не було.