Підірвали два мости, вивозили лопати і відра: як російські окупанти тікали з громади на Житомирщині

Підірвали два мости, вивозили лопати і відра: як російські окупанти тікали з громади на Житомирщині

Населені пункти вкриті залишками боєприпасів.

Збройні сили повністю звільнили від російських окупаційних військ Житомирську область: найбільших руйнувань від обстрілів ворога зазнали села на півночі регіону в Народицькій громаді. Зокрема, окуповане росіянами село Грезля.

Про це повідомив очільник Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко.

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За його словами, поки місцеві мешканці не можуть повернутися до звичайного життя. Поля у Народицькій громаді вкриті залишками реактивних боєприпасів, якими ворог крив села. Крім того, вибухонебезпечні предмети можуть бути у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, у лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.

"На деокупованих територіях триває розмінування. На превеликий жаль, є випадки, коли на залишених окупантами вибухових пристроях підривались мирні громадяни", - розповів Бунечко.

Російські окупанти, тікаючи з сіл Житомирської області, знищили авіаударом та підірвали два мости у Народицькій громаді. Крім того, у селах російська армія займалася мародерством, грабували людські помешкання. "За словами місцевих жителів, наприкінці вантажили навіть лопати, відра та тази", - наголосив очільник області.

Бунечко також нагадав, що на території області зберігає чинність заборона на відвідування лісів.

Як повідомлялося, військові знищили лише на 50 кілометрах Житомирської траси незліченну кількість ворожої техніки. На трасі з Києва у бік Макарова не порахувати кількості покинутого російського брухту. Чого тут лише немає - новітні російські бронеавтомобілі "Тигр", зенітні установки "Шилка, БМП, і спалені танки.

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