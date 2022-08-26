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Підірвали в автівці: гауляйтер Колесніков помер у бердянській лікарні від отриманих поранень

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Підірвали в автівці: гауляйтер Колесніков помер у бердянській лікарні від отриманих поранень

Фото: "Міськрада" окупантів

Окупанти звинуватили ЗСУ в замаху на життя "заступника начальника "ДАІ".

У бердянській лікарні від отриманих поранень помер "заступник начальника" "ДАІ" Олександр Колесніков.

В цей же день його підірвали у службовій автівці.

Про це повідомляють росЗМІ.

Після вибуху, що пролунав біля оздоровчого центру "Криворізький гірник", колаборанта з осколковими пораненнями доправили до міської клінічної лікарні, де той невдовзі помер.

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Як свідчать дані з відкритих джерел, ще рік тому Колесніков був звичайним патрульним у поліції Бердянська.

Нагадаємо, в Україні ліквідований командир танкового батальйону збройних сил Російської Федерації майор Василь Лушніков. Зазначається, що командир танкового батальйону російської армії загинув у свій день народження – 23 серпня – "під час стрімкої атаки".

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