Підірвалися на міні: у Запорізькій області загинули двоє дітей

У Василівському районі Запорізької області загинули двоє дітей, підірвавшись на російській міні.

У Василівському районі Запорізької області на міні підірвалися двоє дітей, вони загинули.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“6 жовтня в с. Підгірне Василівського району Запорізької області підірвалися на міні двоє дітей віком 5 та 10 років. Від отриманих травм діти померли”, – сказано в повідомленні.

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Крім того, 7 жовтня внаслідок тяжкого поранення в лікарні міста Курахове Донецької області померла 16-річна дівчинка.

За підтвердженими даними ювенальних прокурорів, унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула вже 421 дитина і понад 790 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 405, Харківській – 252, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Запорізькій – 54, Дніпропетровській – 30.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2608 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю.

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