Підірвалися на невідомому пристрої: стали відомі імена військових, які загинули на Донбасі

Військові з миколаївської бригади.

Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС загинули військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується в Миколаєві. Внаслідок підриву отримали несумісні із життям травми підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович.

Про це повідомили на сторінці військової бригади.

"Непоправна втрата для країни, для Десантно-штурмових військ, для родини, друзів та побратимів. Воїни-десантники віддали багато років службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави. Наша втрата дуже гірка та болюча", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив ЗМІ заступник командира бригади Ярослав Калашніков, загинули військові близько обіду. Машина, в якій пересувались бійці, підірвалася на протитанковій міні. Ймовірно, було закладено фугас.

Нагадаємо, сьогодні ввечері стало відомо про загибель в зоні Операції об'єднаних сил двох військовослужбовців. Вони підірвалися на ворожому невідомому пристрої.

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