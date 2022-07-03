Підірвано залізничний міст між Мелітополем і Токмаком - гілку перегону російської зброї

Вибух пролунав в окупованому селі Любимівка Василівського району.
Підірвано залізничний міст між Мелітополем і Токмаком.
Про це повідомляє РІА Мелітополь, це сталося сьогодні, в другій половині дня.
"Вибух пролунав в окупованому селі Любимівка Василівського району. Гілкою між Мелітополем і Токмаком окупанти переганяли склади зі зброєю та військовою технікою на фронт", - зазначає джерело.
У самому Мелітополі росіяни влаштували облави та огляди, на дорогах – пробки.
Окупанти почали перевіряти всі цивільні автомобілі, ретельно оглядаючи салони та багажники. Через це на мосту на Новий Мелітополь утворився автомобільний затор.
У бік Запоріжжя і назад нікого не пропускають.
Нагадаємо, що у Мелітополі ЗСУ унеможливили функціонування однієї з 4-х військових баз в Мелітополі. О 3-й та о 5-й ранку вони завдали понад 30 ударів виключно по цій військовій базі.
Раніше повідомлялося, що авіація ЗСУ навідалася на місця розташування окупантів фактично на всіх напрямках бойових дій. В результаті було знищено ворожу техніку та склади з боєприпасами.
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