Підійшов і попросив відкрити завод: Путін намагався вмовити Ердогана влаштувати в РФ виробництво Bayraktar

Очільник Кремля Путін запрошував виробників турецьких безпілотників Baykar побудувати завод в Росії.
Фюреру Путіну так не вистачає сучасних безпілотників, що він намагався укласти угоду з турецьким заводом Baykar, щоб побудувати в Росії їхній завод.
Про це пише видання Middle East Eye.
Як повідомляється, на нещодавній зустрічі в Тегерані Путін підійшов до президента Туреччини Реджепа Ердогана та запропонував укласти угоду з турецькою компанією Baykar щодо виробництва її ударних безпілотників, які довели ефективність проти російських військ.
“Путін сказав мені, що хоче працювати з Bayakrom. Він запропонував створити фабрику в Росії, як це зробив Bayakr в ОАЕ”, - зазначив Реджеп Ердоган.
Зі свого боку представник компанії заперечив, що компанія відкрила фабрику в ОАЕ. Прессекретар Bayakr також відмовився коментувати пропозицію Путіна.
Нагадаємо, що у Росії є дуже великі запаси боєприпасів, які нараховують десятки тисяч тонн.
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