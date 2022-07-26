Підійшов і попросив відкрити завод: Путін намагався вмовити Ердогана влаштувати в РФ виробництво Bayraktar

Фюреру Путіну так не вистачає сучасних безпілотників, що він намагався укласти угоду з турецьким заводом Baykar, щоб побудувати в Росії їхній завод.

Про це пише видання Middle East Eye.

Також читайте Військові ЗСУ знищили понад 50 складів з боєприпасами та 17 ворожих командних пунктів – радник голови МВС

Як повідомляється, на нещодавній зустрічі в Тегерані Путін підійшов до президента Туреччини Реджепа Ердогана та запропонував укласти угоду з турецькою компанією Baykar щодо виробництва її ударних безпілотників, які довели ефективність проти російських військ.

“Путін сказав мені, що хоче працювати з Bayakrom. Він запропонував створити фабрику в Росії, як це зробив Bayakr в ОАЕ”, - зазначив Реджеп Ердоган.

Зі свого боку представник компанії заперечив, що компанія відкрила фабрику в ОАЕ. Прессекретар Bayakr також відмовився коментувати пропозицію Путіна.

Нагадаємо, що у Росії є дуже великі запаси боєприпасів, які нараховують десятки тисяч тонн.

Читайте також: