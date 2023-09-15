"Підла зброя": чим особливий підводний човен "Ростов-на-Дону", уражений у Севастополі

Експерт зазначив, що такі човни важко відстежити, тож шкода від їхнього застосування є великою.

Пошкоджений під час атаки в Севастополі російський підводний човен "Ростов-на-Дону" озброєний модифікованими ракетами "Калібр-ПЛ", для запуску яких може навіть не підійматись на поверхню. Тож човен майже неможливо завчасно відстежити і підготувати ППО.

Про це розповів військово-морський експерт Павло Лакійчук, повідомляє "BBC News Україна".

Що відомо про підводний човен "Ростов-на-Дону"

Дизельний підводний човен "Ростов-на-Дону" (проєкт 636.3 "Варшав'янка", класифікація НАТО – Improved Kilo) був уражений 13 вересня в окупованому Севастополі внаслідок ракетного удару.

Субмарину спустили на воду лише в червні 2014 року. Розміри човна: довжина – 73 м, ширина – 10 м, опускається на майже 300 м, екіпаж – 52 людини. Є носієм чотирьох ракет "Калібр".

Пункт базування судна "Ростов-на-Дону" – Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. А до Криму цей підводний човен періодично прибував для регламентних робіт і ремонту.

Підводний човен "Ростов-на-Дону" / Фото з відкритих джерел

2017 року "Ростов-на-Дону" отримав приз військового командування Росії як найкращий підводний човен країни за підсумками змагань.

Де росіяни використовували човен "Ростов-на-Дону"

У березні 2021 року російські державні медіа стверджували, що цей підводний човен начебто зміг "перехитрити" спостережні служби НАТО, тимчасово зникнувши з їхніх радарів у Середземному морі.

Підводний човен "Ростов-на-Дону" вперше застосував ракети "Калібр" у бойовій ситуації 2015 року під час збройного конфлікту в Сирії. Це був перший в історії запуск російських крилатих ракет із підводних човнів.

Чи запускав "Ростов-на-Дону" "Калібри" по Україні

До Чорного моря підводне судно прибуло за тиждень до повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. Щодо запусків "Калібрів" із цього човна по українських містах, то ЗСУ повідомляли, що запуски цих ракет відбуваються саме з човнів проєкту "Варшав'янка". Зауважимо, за словами військового експерта та ексречника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, саме з "Ростова-на-Дону" були запущені "Калібри" під час торішньої ворожої атаки по Вінниці з багатьма жертвами та пораненими.

Особливості підводного човна "Ростов-на-Дону"

Такі підводні човни є малошумними та мають високу бойову ефективність. Вони обладнані новітніми комплекси ракетно-торпедного озброєння, радіоелектроніки та гідроакустики.

Лакійчук звернув увагу, що такі човни озброєні спеціальною модифікацією ракет "Калібр", а саме "Калібр-ПЛ". Для їхнього запуску підводний човен може навіть не підійматись на поверхню. Таким чином судно майже неможливо завчасно відстежити і підготувати ППО.

"Човни завдають ударів із підводного становища. Тобто це підла зброя, яку відстежити важко. Відповідно, шкода від їхніх дій велика", – зазначив експерт.

Він додав, що після ураження "Ростова-на-Дону" в акваторії Чорного моря залишаються ще три російські підводні човни, що здатні нести ракети "Калібр".

До слова, як повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, пошкоджений у Севастополі російський корабель "Мінськ" більше не зможе повноцінно виконувати свої функції. Росіяни не здатні відновити це корабель та підводний човен "Ростов-на-Дону".

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