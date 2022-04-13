Підлаштувалися під обставини та "розмінують" території: на Київщині шахраї вигадали новий спосіб обману

Підлаштувалися під обставини та "розмінують" території: на Київщині шахраї вигадали новий спосіб обману

У ДСНС акцентують: вони не мають жодного стосунку до нечистих на руку людей.

В Україні з'явився новий вид шахрайства: нечисті на руку люди ходять по домівках у Київській області та пропонують за гроші обстежити територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, шахраї пропонують місцевим мешканцям платні послуги з розмінування територій. У ДСНС акцентують: вони не мають жодного стосунку до нечистих на руку людей. Усі роботи з очищення територій від російських бомб проводяться безкоштовно.

“Українська земля багата не лише сміливими воїнами, а й, на жаль, вигадливими шахраями. Хтось віддає останнє - гроші, сили, здоров'я, щоб допомогти тим, хто найбільше постраждав від наслідків “освобождєнія” по-російськи. А хтось наживається на людському горі і загальнонаціональній біді. Будьте уважні до тих, хто пропонує подібні послуги та одразу повідомляйте про такі випадки на номер “102”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що на Чернігівщині будівельники продовжують ремонтувати зруйновані російськими окупантами мости.

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