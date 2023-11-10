Підлітка Богдана Єрмохіна невдовзі повернуть до України - омбудсмен Лубінець

Омбудсмен попросив не розповсюджувати неправдиву інформацію, яка може шкодити процесам повернення.

Підліток з окупованого росіянами Маріуполя Богдан Єрмохін, якого незаконно депортували в Росію, скоро повернеться до України.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінец.

“Офіційно підтверджую, що маємо домовленості про повернення Богдана до України та його возз’єднання з сестрою. Прошу всіх заспокоїтися, а головне не розповсюджувати неперевірену інформацію. Адже така публічність шкодить процесам повернення”, - розповів Лубінец.

Фото: соцмережі

Нагадаємо, що депортований до Росії з тимчасово окупованого Маріуполя 17-річний Богдан Єрмохін записав звернення до президента України Володимира Зеленського, в якому просить допомогти йому повернутися до України. Днями Богданові вручили повістку в Росії.

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