Підлітків, убитих у Бердянську, досі не поховали: окупанти вивезли тіла до Мелітополя

Українських підлітків Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова, яких окупанти вбили у тимчасово окупованому Бердянську, досі не поховали. Росіяни не дозволяють рідним забрати тіла з моргу.

Про це повідомила співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова.

"Не зважаючи на те, що прощання з Тіграном і Микитою було заплановане у Бердянську на вчора, їх досі не поховали. Протягом усього вчорашнього дня сім'ї чекали на дозвіл слідчих забрати тіла з моргу, проте так його і не отримали. Натомість увесь день морг був оточений військовими", - розповіла Ольга Решетилова.

Водночас сьогодні, 30 червня, стало відомо, що тіла підлітків нібито повезли на експертизу до Мелітополя.

"Ми розуміємо для чого росіяни це роблять. Вони намагаються приховати сліди своїх злочинів, адже по характеру уражень очевидно, що було вчинене вбивство, що в хлопців стріляли прицільно і на ураження", - наголосила Ольга Решетилова.

Однак, за її словами, усі ці хаотичні дії злочинців не мають сенсу: "Нам все відомо і все зафіксовано. Нічого приховати уже не вдасться".

"Просто дайте рідним попрощатися з дітьми", - написала Решетилова у своєму фейсбуці.

Нагадаємо, так звані представники слідчого комітету РФ в окупованому Бердянську не віддають рідним довідку про дозвіл на захоронення, тому рідні не можуть забрати з моргу їхні тіла та поховати.

Бабусю Тиграна Оганнесяна окупанти не пропустили на впізнання тіла онука. Вбитих змогли побачити лише рідні другого вбитого хлопця Микити Ханганова, які впізнали обох.

ТСН.ua зібрав подробиці вбивства Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова у Бердянську.

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