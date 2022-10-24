"Підманули, підвели": сім'ї мобілізованих у Бурятії не можуть отримати обіцяні за чоловіків дрова

У Бурятії влада Росії після оголошення часткової мобілізації вигадала новий спосіб компенсації – дрова.

Місцева влада Бурятії обіцяла по 10 кубометрів дров одній родині мобілізованого та по 20 кубів – на територіях, прирівняних до районів Крайньої Півночі. Однак, сім'ї так мобілізованих бурятів не можуть отримати обіцяні владою дрова.

Про це заявив сам голова республіки Олексій Циденов, пишуть росЗМІ.

"У мобілізованих, яких вже відвезли до Запоріжжя, були запитання через видачу дров. Правила, які ми прийняли – не найкращі і багато родичів не можуть отримати дрова", – заявив Циденов.

Окрім дров, які обіцяють видавати у Бурятії, у Туві влада дає сім'ям мобілізованих по барану, в Якутську обіцяють овочевий набір, у Новосибірську – безкоштовні квитки до зоопарку.

Нагадаємо, у Росії від початку так званої "часткової" мобілізації в окупаційну армію призвали щонайменше 200 тис. осіб. Наразі мобілізація в РФ триває, але пропагандистам наказали не поширювати цієї інформації.

Вже 220 тисяч "могилізованих" – як відбувся перший етап мобілізації в РФ

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