"Підніми руки, ти в мене на прицілі": як прикордонники беруть у полон окупантів (відео)

У Мережі з'явилося відео, як бійці бригади Держприкордонслужби "Сталевий кордон" беруть у полон російських окупантів під час штурму.

"Диверсійно-розвідувальна група 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" Державної прикордонної служби України поповнює обмінний фонд полоненими окупантами", – йдеться в підпису до відео, яке опублікував журналіст Юрій Бутусов.

"Підніми руки, ти в мене на прицілі": як прикордонники беруть у полон окупантів

Раніше у ЗСУ показали на відео удар дрона по транспорту окупантів.

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